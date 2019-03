Domenica con sole e caldo, ma da lunedì si cambia

Il weekend vede condizioni da primavera inoltrata con sole e clima eccezionalmente mite: anche domenica sono previste temperature tipiche del mese di maggio, con le anomalie più marcate (7-8 gradi oltre le norma) sulle regioni centro-settentrionali. Questa fase tuttavia, durerà poco: partire da lunedì sera un altro fronte di aria polare (la perturbazione n.7) raggiungerà le nostre regioni di Nord-Est, riversandosi poi nel Mediterraneo centrale. Il suo rapido transito darà luogo, oltre ad un marcato rinforzo del vento, anche ad un crollo delle temperature: il calo termico sarà più sensibile sulle regioni adriatiche e meridionali dove i valori si porteranno al di sotto della media stagionale probabilmente fino a fine mese. Il forte contrasto termico darà luogo a numerosi rovesci e temporali che interesseranno alla fine di lunedì il Nord-Est e il medio Adriatico, per poi estendersi al Sud nella giornata di martedì; tornerà la neve fino a 700-1000 metri sull'Appennino. Nei giorni successivi è probabile che insistano condizioni di instabilità all'estremo Sud, mentre nel resto del Paese si avrà un generale miglioramento. Nonostante questa fase piovosa, la carenza di precipitazioni significative si fa sempre più preoccupante, soprattutto al Nord dove il problema della siccità diventa sempre più grave.

Previsioni meteo per domenica. Altra giornata ben soleggiata su tutto il Paese. Temperature: minime e massime per lo più in ulteriore lieve aumento, con valori pomeridiani diffusamente superiori a 20 gradi e punte che al Centronord potranno sfiorare i 23-24 gradi. Venti in prevalenza deboli. Mari: quasi tutti calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo inizialmente soleggiato, ma con qualche nuvola in Liguria e sull'estremo Nord-Est. Nel corso della giornata tendenza ad un aumento dell’instabilità sul Friuli Venezia Giulia e zone adiacenti, tra tardo pomeriggio e sera rovesci e temporali isolati su Friuli Venezia Giulia e Veneto, dalla serata anche sull'Emilia Romagna e nord delle Marche. Deboli nevicate nel nord dell’Alto Adige. Nella notte le precipitazioni raggiungeranno le rimanenti regioni centrali adriatiche, l’Umbria, parte della Toscana e il nord-est della Sardegna; nel frattempo la quota neve si abbasserà fino a 700-1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve calo, ancora ben oltre la media. Fra sera e notte sensibile rinforzo dei venti al Centro-Nord e in Sardegna.