Domenica con prevalenza di sole quasi ovunque

La prima perturbazione di marzo dopo aver attraversato velocemente le regioni del Centro-Sud si allontana verso la Grecia e il Mediterraneo orientale. Seguirà una domenica prevalentemente soleggiata, salvo qualche breve pioggia in Sicilia per il rapido passaggio di un nucleo di aria instabile proveniente dalla Francia. La prossima settimana sarà caratterizzata da tempo variabile e a tratti instabile sul Nord Italia a causa del passaggio di due perturbazioni atlantiche, mentre le regioni centro-meridionali godranno di maggiore stabilità grazie ad un promontorio di alta pressione che al massimo permetterà il transito di un po’ di nuvolosità. Una prima debole perturbazione (la nr. 2 di marzo ) è attesa al Nord già nella giornata di lunedì mentre la seconda, al momento più intensa e insistente, dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali a metà settimana probabilmente a partire da giovedì. Nei prossimi giorni il clima resterà mite per la stagione con valori al di sopra delle medie stagionali; soltanto lunedì è atteso un temporaneo calo al Nord determinato dal passaggio della perturbazione.

Previsioni meteo per domenica. Domenica giornata in gran parte soleggiata. Soltanto tra Sicilia e Calabria avremo della nuvolosità sparsa e irregolare accompagnata anche da qualche pioggia: al mattino brevi piogge nel nordovest della Sicilia, nel pomeriggio rischio di rovesci o locali temporali essenzialmente nelle aree interne e montuose dell’isola e sull’Appennino calabrese. Da segnalare anche il passaggio di qualche velatura sulle regioni settentrionali e la presenza al mattino di nebbie a banchi tra Veneto, Emilia ed est Lombardia. Temperature stazionarie e o in lieve aumento: temperature pomeridiane vicine ai 20 gradi al Nord e regioni tirreniche. Moderato Maestrale su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia e alto Ionio. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-alto (Ida 85).

Previsioni meteo per lunedì. Al Centro-Sud si preannuncia una giornata in prevalenza soleggiata con solo un po’ di nuvole in transito fra il versante tirrenico e il settore centrale adriatico. Al Nord, invece, il veloce passaggio di una perturbazione atlantica porterà nubi più compatte, accompagnate da qualche pioggia inizialmente su Liguria centrale e ovest della Lombardia, poi tra pomeriggio e sera anche lungo la fascia alpina e prealpina e nelle pianure adiacenti del Veneto e del Friuli. Sulle Alpi la neve cadrà oltre i 1300-1800 metri. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e sulle Venezie, in leggero aumento su Emilia Romagna, regioni adriatiche del Centro-Sud e isole maggiori. Venti meridionali in rinforzo ad iniziare dai mari di ponente.

Foto iStock/Getty Images