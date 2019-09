Domenica con caldo estivo

Alta pressione, sole e caldo sensibilmente oltre la norma in questa metà di settembre sull’Italia: una fiammata estiva alle battute finali di stagione, ma destinata a proseguire probabilmente fino a metà della prossima settimana: anzi, tra lunedì e martedì il caldo in alcuni settori del nostro Paese potrebbe intensificarsi ulteriormente, in primis sulla Sardegna dove non si escludono punte fino a sfiorare i 35 gradi. Si tratta di un’anomalia termica notevole, anche dell’ordine di 5-6 gradi al Nord e nelle regioni di ponente. Per la seconda parte della settimana, invece, si conferma un calo delle temperature e un peggioramento del tempo, a causa del passaggio di un fronte freddo in discesa dall’Europa nord-orientale: mercoledì sulle regioni settentrionali e sulle centrali adriatiche, in propagazione tra giovedì e venerdì alle restanti regioni peninsulari e, più marginalmente, alle Isole maggiori. Ancora incerta l’entità di questo calo termico, ma si dovrebbe, quantomeno, rientrare entro le medie stagionali.

Previsioni meteo per domenica. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo. Tuttavia non mancherà qualche annuvolamento: nel corso della giornata, infatti, si potrà osservare un cielo leggermente velato dal passaggio di nubi alte e sottili, e un po’ di nubi sparse e innocue, specie al mattino, lungo la fascia prealpina e pedemontana del Nord Italia. Temperature: senza grandi variazioni, con punte vicine a 30 gradi al Nord e fino a 31-33 gradi su regioni tirreniche e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, salvo rinforzi da est nel Canale di Sardegna e, da nord, tra Puglia e Mar Ionio.

Previsioni meteo per lunedì. Permangono condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo. Da segnalare ancora qualche velatura passeggera, qualche modesto banco nuvoloso lungo la fascia prealpina e pedemontana del Nord, specie a inizio giornata, e innocui cumuli pomeridiani lungo l’Appennino meridionale. Temperature per lo più in lieve aumento: valori massimi generalmente compresi tra 27 e 33 gradi, ma con picchi di 34-35 gradi non esclusi sulla Sardegna dove è atteso un leggero rinforzo dei venti di Scirocco, specie nel Canale.

Foto Ansa