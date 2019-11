Domenica breve tregua, poi torna il forte maltempo

Domenica parziale miglioramento del tempo, grazie all’allontanamento dell’ultima perturbazione (numero 4 del mese). Tuttavia si vedranno già le avvisaglie di una nuova ondata di maltempo, con prime piogge in Sardegna e Liguria, in estensione in serata anche al medio versante tirrenico, per l’avvicinarsi di una perturbazione che poi tra lunedì e martedì riporterà la pioggia su gran parte d’Italia, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine, mentre le temperature rimarranno vicine ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per domenica. Domenica un po’ di nuvolosità al Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna. Piogge sparse, con la possibilità di temporali sulla Sardegna; solo isolati piovaschi su Liguria, Campania, Calabria Tirrenica e, in serata, anche su Toscana e Lazio. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud, in crescita in Sardegna. Venti tesi meridionali sulla Sardegna, deboli o moderati altrove. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 70-80).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì nuvole su gran parte d’Italia, con piogge sparse e intermittenti su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia (qui più insistenti, con anche la possibilità di temporali); qualche nevicata sulle Alpi oltre 1200-1400 metri. Temperature massime in calo al Nord, in leggero aumento invece al Sud e Isole.

