Domenica ben soleggiata e di caldo nella norma

L’aria meno calda e sostanzialmente asciutta affluita sull’Italia favorirà un altro paio di giorni di tempo, oltre che stabile e soleggiato,caratterizzato da un caldo temporaneamente senza eccessi anche all’estremo Sud. In settimana però le temperature torneranno a salire, soprattutto sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali dove, si assisterà ad una nuova ondata di caldo con valori a metà settimana diffusamente prossimi o oltre i 35 gradi. I settori più settentrionali del Paese resteranno ai margini della massa d’aria sub tropicale e maggiormente esposti ad un flusso di aria umida atlantica che riporterà condizioni di instabilità pomeridiana sulle Alpi e da martedì a tratti anche in pianura. In particolare una veloce perturbazione (se confermata, sarebbe la n. 2 di agosto) transiterà tra mercoledì e giovedì con rischio di temporali ed un temporaneo calo termico al Nord e, più marginalmente, tra Toscana, Umbria e Marche.

Previsioni meteo per domenica. Tempo soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani sulle aree montuose; non esclusi isolati e brevi piovaschi sulle Prealpi venete e sulla Sila. Temperature in lieve rialzo al Centro, in calo sulla Sicilia e all’estremo Sud; valori massimi in generale compresi tra 28 e 34 gradi. Venti in generale deboli e a regime di brezza; a tratti ancora moderati solo sul Salento e sui mari circostanti. Mari: ancora mossi Adriatico meridionale e Ionio, calmi o poco mossi tutti gli altri.

Previsioni meteo per lunedì. Ancora tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Al Nord un po’ di nuvole alte passeggere. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi con la possibilità di brevi rovesci o locali temporali nelle aree alpine e prealpine centro-orientali. Temperature per lo più in aumento con valori diffusamente intorno ai 32-33 gradi e picchi vicini ai 35 su Sardegna e Sicilia. Venti deboli a regime di brezza, mari calmi o poco mossi.

Foto iStock/Getty images