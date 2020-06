Domenica ancora rovesci e temporali al Centro-Nord

La perturbazione (la numero 3 di giugno) che sta attraversando l’Italia anche domenica influenzerà le condizioni meteo, favorendo la formazione di numerosi temporali al Centro-Nord, mentre le regioni meridionali godranno di tempo nel complesso buono perché parzialmente protette dall’alta pressione. Alta pressione che però, anche la prossima settimana, non riuscirà a spingersi con decisione sulla nostra penisola, che rimarrà quindi preda di umide correnti atlantiche: almeno fino a giovedì ci attendono quindi giornate piuttosto nuvolose e bagnate da piogge intermittenti, specie al Centro-Nord. Le temperature invece continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per domenica. Domenica prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole altrove, anche se non mancheranno momenti soleggiati: nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali su Alpi Occidentali, Lombardia Orientale, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Temperature massime in lieve aumento al Nordovest e Isole Maggiori, in leggero calo altrove.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tempo in prevalenza bello al Nordovest e Isole. Nuvole sul resto d’Italia: piogge, per lo più a carattere isolato, su zone alpine, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature massime in crescita al Nordovest, in diminuzione invece nel medio versante adriatico e al Sud.