Domenica ancora piogge sparse sull'Italia

Prosegue ancora un paio di giorni questa fase tra l’instabile e il perturbato sull’Italia. Un nuovo vortice di bassa pressione si sta avvicinando dall’Europa centrale e comincerà a interessare le regioni nord-occidentali raggiunte nella notte prossima da piogge localmente anche intense e nevicate in montagna con quota in discesa localmente anche sotto i 1000 metri. Domenica la nuova perturbazione coinvolgerà con una nuova fase spiccatamente instabile anche le nostre regioni peninsulari e la Sicilia mentre i fenomeni risulteranno scarsi sull’alto versante adriatico e in Sardegna. Lunedì la sua coda renderà ancora instabile il tempo al Sud con le ultime piogge al mattino anche sul medio Adriatico. La perturbazione, poi, si allontanerà lasciando spazio a un flusso nord-occidentale più o meno umido ma più stabile. Ci attende quindi qualche giorno, presumibilmente fino a sabato, di tempo prevalentemente asciutto anche se non ovunque soleggiato.

Previsioni meteo per domenica. Domenica prevarranno le nuvole con qualche schiarita più ampia solo al mattino su Calabria e Isole. Piogge sparse su gran parte del Nord, meno probabili sulle coste adriatiche e in Friuli, con nevicate su gran parte dell’Arco Alpino e sull’Appennino ligure, Piacentino e Parmense oltre 800-1400 metri; possibili temporali al mattino tra Liguria ed Emilia occidentale. Al Centrosud e in Sicilia tempo instabile soprattutto nelle ore centrali del giorno con sviluppo di rovesci o temporali, più diffusi e frequenti nelle zone interne. Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord con valori al di sotto delle medie stagionali soprattutto al Nord-Ovest. Giornata ventosa su gran parte del Nord, sul Tirreno e intorno alle Isole. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 70-75).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tendenza a graduali schiarite sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico del Centro, già ampie il mattino sulle Alpi Centrali e su gran parte del Nord-Ovest. Altrove nuvolosità più insistente. Al mattino piogge sparse, localmente moderate e con qualche rovescio, sul medio e basso Adriatico, in Calabria, nel nord e nell’est della Sicilia. Nel pomeriggio cessano le piogge lungo le coste del medio Adriatico, con qualche fenomeno soltanto in Appennino. Ancora locale instabilità sul Sud peninsulare e nel nord-est della Sicilia con isolati temporali, in particolare in Puglia e lungo l’Appennino. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature in rialzo al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, in ulteriore calo all’estremo Sud. Venti moderati di Tramontana su Medio Adriatico, Tirreno e Isole.

Foto iStock/Getty Images