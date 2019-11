Dicembre inizia con l'arrivo di una nuova perturbazione

Le

sarà una giornata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile esoleggiato; segnaliamo la probabile presenza di nebbie al mattino sulla Pianura Padana orientale e localmente nelle. Nella nottedeboli precipitazioni alper l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti moderati di Maestrale sulla Calabria e sulla Sicilia.sarà caratterizzato dal passaggio della perturbazione giunta domenica notte al Nord-Ovest che interesserà domenica prevalentemente il Nord e l’alta Toscana, con piogge diffuse sulle pianure e nevicate sulle Alpi a quote oltre 800-1000 metri.questa perturbazione resterà attiva nei pressi della nostra Penisola, dando origine ancora precipitazioni soprattutto al Nord, su Toscana e. Per lunedì si prevedesu tutto il Paese, più sensibile al Centro-Sud.