Debole perturbazione in transito al Nord

Nelle prossime ore il parziale cedimento dell’alta pressione consentirà il transito di una debole perturbazione sul Nord Italia, dove tra lunedì e la prima parte di martedì arriveranno comunque poche piogge e qualche breve e debole nevicata sulle zone alpine a quote elevate. Tra mercoledì e giovedì un’altra perturbazione (la n. 5 del mese), proveniente dal Nord Atlantico, raggiungerà l’Italia con una rapida fase instabile soprattutto sulle regioni peninsulari. Questa seconda perturbazione sarà accompagnata da freddi e intensi venti settentrionali che favoriranno un sensibile, ma temporaneo, calo delle temperature. Giovedì la perturbazione abbandonerà anche le regioni meridionali con il ritorno a un tempo soleggiato e con temperature di nuovo in rialzo.

Previsioni meteo per lunedì. Nuvole in gran parte del Nord e Toscana: nel corso del giorno deboli piogge o pioviggini, in generale più probabili dal pomeriggio, su Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli, e nordovest della Toscana, con qualche nevicata sulle zone alpine oltre 1500-1700 metri. Prevalenza di bel tempo nel resto d’Italia. Temperature massime pressoché stazionarie e ancora oltre la norma. Venti meridionali in leggero rinforzo sui mari di ponente.

Previsioni per martedì. Nuvole al Nord-Est, regioni centrali e Sardegna, ma con poche deboli piogge solo su Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero rialzo al Nord. Venti di Maestrale al Sud e nelle Isole, intensi sulla Sardegna.