Debole perturbazione in transito

L'assenza di una struttura di alta pressione permette il transito di veloci sistemi nuvolosi con conseguenti condizioni di tempo variabile. La perturbazione n.2 scorrerà sulle regioni centro-meridionali portando annuvolamenti accompagnati da poche precipitazioni. Seguirà una breve fase di tempo più stabile grazie all'allontanamento del sistema nuvoloso, interrotta però dall'arrivo di una nuova veloce perturbazione (la n.3). Alla fine della giornata di domenica questa perturbazione darà luogo ad un peggioramento al Nord-Ovest che poi tra la notte e lunedì si propagherà anche sulle Isole e sulla fascia tirrenica. La situazione tenderà a migliorare rapidamente al Nord già da lunedì ed entro martedì anche sul resto del Paese grazie al rinforzo, seppur temporaneo, dell'alta pressione.

Previsioni meteo per sabato. Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi centro-orientali ed estremo Nord-Est con locali piogge possibili sul nord dell’Alto Adige. Altrove cielo in gran parte nuvoloso con isolate piogge sulla Campania e Calabria tirrenica. Precipitazioni sporadiche possibili anche su Toscana, Umbria, nel resto del Sud, e nord-est della Sicilia. Temperature massime in leggero rialzo in gran parte del Paese. Venti tesi da ovest-nord-ovest su Isole e basso Tirreno. Mossi o molto mossi tutti i mari di ponente.

Previsioni meteo per domenica. Tempo inizialmente stabile con ampi rasserenamenti soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Nelle altre regioni nubi sparse solo qualche isolata pioggia in Abruzzo, Calabria meridionale e nord-est della Sicilia. Nel pomeriggio nubi in intensificazione al Nord ma senza precipitazioni di rilievo lungo l’Appennino centro-meridionale; ancora qualche precipitazione in Calabria e nel Messinese. La sera tempo in peggioramento sulle regioni di Nord-Ovest con prime piogge sul nord del Piemonte e della Lombardia. Nella notte piogge diffuse e locali temporali su tutto il Nord-Ovest. Temperature senza notevoli variazioni. Venti moderati orientali sull’Adriatico, di Maestrale sulle Isole.