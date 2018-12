Da venerdì tempo stabile: nebbie, smog e temperature in aumento

Il graduale rinforzo dell’alta pressione determinerà, nel corso dei prossimi giorni, una situazione un po’ più stabile, ma con rischio di formazione nebbia a tratti persistenti al Centro-Nord. Tuttavia, non mancheranno le nuvole, e qualche debole precipitazione, in particolare sulle Alpi a causa della perturbazione n.9 in transito sull’Europa centrale, e sulle regioni tirreniche a causa di correnti umide occidentali. La massa d’aria mite che accompagna l’area anticiclonica favorirà un generale rialzo termico con temperature che oltrepasseranno i valori normali, eccetto sulle zone più nebbiose. Fra Natale e il giorno 26 dicembre si prospetta un temporaneo cedimento dell’alta pressione a causa del passaggio di un veloce impulso accompagnato da venti più freddi nord-orientali che determineranno un generale calo termico e poche piogge sul settore adriatico e al Sud. Nei giorni successivi, fino all’inizio del nuovo anno, è molto probabile il ritorno dell’anticiclone che punterà più decisamente verso l’Europa centrale abbracciando con più efficacia le regioni centro-settentrionali dove il tempo stabile sarà accompagnato da temperature sopra la media.

Previsioni meteo per venerdì. Un po’ di nuvole al Nord, Toscana, Umbria, Marche e basso versante tirrenico. Ampie schiarite nelle altre regioni. Nebbie a tratti persistenti in Pianura padana e valli interne del Centro. Deboli piogge possibili nel corso della giornata sulla media e alta Toscana e qualche fiocco di neve sulle Alpi centro-occidentali, specie sui settori di confine, oltre 1400-1800 metri di quota. Temperature massime in rialzo sulle regioni occidentali; valori decisamente contenuti nelle zone nebbiose. Venti di Libeccio in moderato rinforzo tra mar Ligure, mare di Corsica e di Sardegna e alto Tirreno. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80-85).

Foto Ansa



Previsioni meteo per sabato. Cielo in prevalenza nuvoloso su regioni tirreniche, settori occidentali delle isole maggiori, Liguria di levante e alto Adriatico; nel corso del giorno possibili piogge deboli e isolate fra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato, ma con rischio di nebbie sulle pianure del Nord, particolarmente persistenti tra basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia occidentale. Temperature quasi ovunque in aumento. Venti occidentali da moderati a tesi su Alpi occidentali e Centro-Sud.