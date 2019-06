Da venerdì temperature in aumento

Siamo alla vigilia della prima ondata di calore di questa estate, con obiettivo le regioni centro-meridionali: le prime zone investite saranno le Isole maggiori nella giornata di venerdì, in seguito anche le regioni peninsulari, con il termometro che nel fine settimana potrebbe raggiungere picchi superiori ai 35 gradi. La massa d’aria molto calda in arrivo è associata all’anticiclone nord africano in risalita, a partire da venerdì, verso il Mediterraneo centrale e intenzionato a rimanervi probabilmente fino a metà della prossima settimana. L’ondata di calore potrebbe quindi durare fino a martedì o mercoledì prossimi. Ai margini della cupola africana resteranno le regioni settentrionali, dove il clima si farà progressivamente più afoso e l’atmosfera a tratti instabile, a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica. Nei prossimi giorni, infatti, il Nord verrà lambito dalla coda di alcune perturbazioni in transito oltralpe: una giovedì (n.2 di giugno), un’altra nella seconda parte di venerdì (n.3) all’estremo Nordovest, un’altra ancora tra domenica e lunedì (n.4). Il loro passaggio determinerà temporanei episodi di instabilità principalmente in montagna.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo nel complesso abbastanza soleggiato su tutte le regioni, anche se a tratti si osserverà il passaggio di una nuvolosità irregolare. Al mattino possibilità di deboli piogge in Liguria e di locali rovesci sui settori alpini e prealpini nord occidentali. Nel pomeriggio rovesci o temporali nei settori alpini e prealpini, ma in forma isolata potranno essere coinvolte le pianure adiacenti di Piemonte, Lombardia e Veneto. Temperature: massime in lieve calo al Nord, in Sardegna e sulla Toscana, in aumento al Sud. Venti: tesi di Libeccio sul Mar ligure e di Scirocco sul mare Adriatico al largo.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata di tempo soleggiato e caldo su quasi tutta l’Italia. Nuvolosità significativa è prevista solo sull’estremo Nordovest, accompagnata da qualche breve rovescio in Valle d’Aosta, e sulle Alpi piemontesi. Temperature in aumento, più sensibile sulle isole e sulle regioni tirreniche. Nell’ovest della Sardegna e della Sicilia avremo locali punte vicino ai 35 gradi. Venti: moderati di Scirocco sulla Sardegna, sul Ligure e sul Tirreno occidentale.

