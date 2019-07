Da oggi prevalenza di sole sull'Italia

La debole area di alta pressione presente sull’Italia contribuirà a mantenere condizioni di tempo prevalentemente soleggiato con temperature vicine alla norma e la possibilità di qualche temporale sulle aree montuose. Fra giovedì e sabato qualche nuvola in più sarà presente anche in pianura al Nord dove non si escludono locali e brevi rovesci. Da domenica il promontorio anticiclonico nord-africano si espanderà decisamente verso il Mediterraneo andando a coinvolgere successivamente anche buona parte dell’Europa centro-meridionale. Ne conseguiranno condizioni di tempo stabile, accompagnate da un progressivo rialzo termico con temperature che torneranno oltre la norma, in particolare nel corso della prossima settimana quando saremo alle prese con una nuova ondata di calore caratterizzata da picchi massimi intorno a 35 gradi e localmente anche più elevati.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo in prevalenza bello e soleggiato. Fra pomeriggio e sera nubi in sviluppo sulle Alpi con locali rovesci o temporali, in particolare sul settore centro-orientale. In serata qualche annuvolamento anche a ridosso della Liguria. Temperature quasi ovunque in aumento, con valori massimi in generale fra 27 e 31 gradi. Venti deboli, a parte ancora qualche rinforzo da nord-nordovest sulle regioni meridionali. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-95).

Previsioni meteo per giovedì. Insistono condizioni di tempo soleggiato al Centro-Sud, a parte un po’ di nuvole nelle aree interne e montuose dove non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani. Nubi più compatte al Nord con possibili piogge o temporali al mattino su Friuli e Prealpi orientali, nel pomeriggio su Alpi e Prealpi centro-orientali, rilievi emiliani e, localmente, anche sulla pianura padana centrale. Alla sera qualche rovescio possibile all’estremo Nord-Ovest. Temperature massime in leggero calo al Nord con valori fra 25 e 29 gradi; stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud con punte dai 27 ai 32 gradi. Venti deboli a regime di brezza.

Foto iStock/Getty images