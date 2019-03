Da oggi clima primaverile su tutto il Paese

Da giovedì l’alta pressione tornerà gradualmente a guadagnare terreno sul nostro Paese, favorendo un miglioramento del tempo e un aumento delle temperature. In particolare tra giovedì e venerdì insisteranno un po’ di nuvole e qualche acquazzone residuo solo all’estremo Sud e Isole, dove si faranno sentire gli effetti di un vortice di bassa pressione posizionato di fronte alle coste africane, mentre nel resto d’Italia splenderà il sole, con temperature in graduale rialzo: nella giornata di venerdì in particolare sono attese anche punte di 20-21 gradi. Le giornate però, almeno al Centro-Sud, rimarranno piuttosto ventose. Il tempo rimarrà prevalentemente bello e stabile anche nel fine settimana.

Previsioni meteo per giovedì. Splenderà il sole in gran parte del Centro-Nord, Campania e Puglia. Un po’ di nuvole alternate a schiarite su Basilicata e Calabria, in generale senza piogge. Molte nubi e qualche acquazzone invece in Sicilia e Sardegna. Temperature massime in generale rialzo, eccetto in Sicilia; punte vicine ai 20 gradi sulle regioni tirreniche. Ancora ventoso per venti nord-orientali al Centro-Sud. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-95).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì molte nuvole e piogge sparse, a tratti anche a carattere temporalesco, in Sicilia. Nuvoloso anche in Sardegna, con la possibilità di isoalti scrosci di pioggia nel sud della regione. Prevalenza di tempo bello nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore aumento e in generale nella norma o leggermente al di sopra.

Foto iStock/Getty Images