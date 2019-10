Da oggi clima freddo sull'Italia: piogge, temporali e forti venti

Nei prossimi due o tre giorni sul nostro Paese osserveremo condizioni di variabilità, a causa di un flusso atmosferico debolmente perturbato e di masse d’aria localmente instabili. Le temperature, finora eccezionalmente miti, diminuiranno su tutte le regioni, specialmente su quelle settentrionali e medio adriatiche, interessate più direttamente dall’aria fredda in arrivo nei bassi strati da nordest. Nel corso del weekend la situazione muterà decisamente: assisteremo infatti ad un graduale rinforzo delle correnti perturbate atlantiche che già da sabato potrebbero dare origine a piogge abbondanti sulla Liguria e in Emilia. Domenica, stando ai dati attuali, piogge intense e venti forti potrebbero caratterizzare la giornata su molte aree del Centro Nord e della Campania.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo nuvoloso su tutte le regioni. Deboli piogge isolate in Piemonte, sull’Emilia Romagna e sulle Alpi centro orientali; piogge e possibili rovesci sul centro nord della Toscana e sulle Marche; brevi rovesci isolati in Sardegna. Rovesci sparsi e temporali isolati all’estremo Sud e sulla Sicilia. La sera qualche rovescio anche in Abruzzo. Temperature: in diminuzione, soprattutto al Nord. Venti: moderati orientali sulle regioni settentrionali, con rinforzi di Bora sulla Venezia Giulia. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio basso (IdA pari a 70).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata all’insegna del cielo nuvoloso su quasi tutto il Paese. Al mattino possibili piogge isolate nel sud-ovest della Toscana e in Abruzzo. Rovesci o temporali isolati sulla Puglia centro-meridionale, su Calabria e nord-est della Sicilia. Nel pomeriggio schiarite all’estremo Nord-Est e in Toscana. Deboli piogge su Cuneese, rovesci o temporali isolati nel Lazio e in Sardegna. Piogge residue sulla Calabria. Temperature in diminuzione, specialmente al Nord e lungo il medio e alto Adriatico. Venti moderati da nord o nord-est lungo l’Adriatico, sulla Toscana e in Liguria.

