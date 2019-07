Da metà settimana tempo abbastanza stabile

La perturbazione nr. 5 del mese andrà a interessare lunedì al mattino le regioni settentrionali con il rischio di forti temporali, nel pomeriggio anche quelle centrali e poi entro fine giornata anche il Sud. Martedì il maltempo si concentrerà all’estremo Sud. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì giornata nel complesso soleggiata anche se il sole si alternerà a rapidi passaggi nuvolosi in gran parte innocue. Nelle ore più calde potrà svilupparsi qualche isolato rovescio o temporale nel settore alpino e a ridosso della Sila; non si esclude qualche sconfinamento specie verso sera anche sul basso Piemonte. Temperature in rialzo anche sensibile al Sud e in Sicilia, in ulteriore lieve aumento anche nel resto d’Italia; valori comunque vicini alle medie stagionali con un caldo quindi nella norma per la metà di luglio. Venti deboli salvo rinforzi da nord-nordovest intorno al Salento e nel Canale di Sicilia. Giovedì tendenza a passaggi nuvolosi più frequenti e associati a una locale instabilità che oltre alle Alpi coinvolgerà in modo più isolato anche l’Appennino e le fasce pedemontane e le pianure del Nordovest. Tra venerdì e sabato questa locale instabilità tornerà a concentrarsi sulle aree montuose sia nelle Alpi che in Appennino. Le temperature saranno stabili fino a venerdì mostreranno una prima tendenza al rialzo nel fine settimana. Per l’ultima parte del mese si profilerebbe un’intensificazione del caldo.

