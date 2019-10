Da metà settimana brusco calo termico

Per l’ultima domenica di ottobre si profila un tempo in gran parte stabile e soleggiato, grazie ad una più decisa rimonta dell’alta pressione in grado di favorire un parziale miglioramento anche in Sicilia e Sardegna dove si attenueranno nubi e piogge. Le temperature nei prossimi giorni si manterranno di molto superiori alle media stagionali, con punte che al Sud potrebbero ancora localmente superare i 25 gradi. Da martedì radicale cambio di scenario per l'arrivo dal nord Europa di aria decisamente più fredda. Le previsioni per le prossime ore

Al Nord lunedì torneranno ad aumentare le nubi, segno dell’imminente arrivo di una nuova perturbazione (la n.9) che, fra martedì e giovedì, attraverserà tutta l’Italia portando piogge e rovesci a partire dalle regioni settentrionali, ma in graduale trasferimento verso il Centro-Sud. Questa perturbazione sarà seguita da una massa d’aria più fredda che, a partire da metà settimana, darà luogo a un generale calo delle temperature che sarà molto più sensibile al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove i valori si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali (il calo potrà essere anche superiori ai 10°C rispetto ai valori di inizio settimana). Martedì giornata molto nuvolosa o coperta sul Nord e in Toscana con piogge sparse più diffuse e intense tra il Nordest, la Liguria di Levante e l’alta Toscana. Deboli nevicate sull’Alto Adige settentrionale intorno ai 2000 metri. Nell’estremo Nordovest tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio. Nuvolosità sparsa a carattere irregolare nel resto del Centro, in Campania e Isole maggiori con la possibilità di qualche locale pioggia in Sicilia. Nel resto del Sud giornata nel complesso ben soleggiata. Venti moderati o tesi di Libeccio tra il Mare di Corsica e il Mar Ligure, venti deboli o molto deboli nel resto d’Italia. Temperature stazionarie e ancora elevate su Puglia, Basilicata Calabria e Sicilia con punte fino a 24-25°C, in calo nel resto d’Italia anche di 4- 5 gradi nel Nordest. Mercoledì la perturbazione si attarderà ancora su parte del Nord ma tenderà a coinvolgere anche le regioni del Centrosud dove localmente avremo anche il rischio di temporali. Si intensificano venti freddi proveniente dai Balcani con un ulteriore calo delle temperature

Foto ANSA