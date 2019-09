Da mercoledì temporali e calo termico

Lunedì tempo soleggiato con caldo estivo: le temperature massime saranno per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con qualche picco di 31-32 gradi soprattutto nelle regioni del versante tirrenico e nelle Isole Maggiori. Le previsioni per le prossime ore.

Per la seconda parte della settimana, invece, si conferma un calo delle temperature e un peggioramento del tempo, a causa del passaggio di un fronte freddo in discesa dall’Europa nord-orientale: mercoledì sulle regioni settentrionali e sulle centrali adriatiche, in propagazione tra giovedì e venerdì alle restanti regioni peninsulari e, più marginalmente, alle Isole maggiori. Ancora incerta l’entità di questo calo termico, ma si dovrebbe, quantomeno, rientrare entro le medie stagionali. Nel dettaglio mercoledì tempo in rapido peggioramento al Centro-nord con rovesci e temporali, localmente forti, fin dalle prime ore del giorno in Veneto, Emilia Romagna e Val Padana centrale in rapida estensione al resto del Nord e al Centro, in particolare nelle regioni del medio versante adriatico. Nuvolosità anche in Sardegna, tempo ancora soleggiato al Sud e in Sicilia. Temperature in sensibile calo al Nord, in Sardegna e sul medio versante adriatico. Giovedì il calo termico si estenderà al resto dell’Italia.

Foto iStock/Getty Images