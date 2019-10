Da mercoledì sera nuovo peggioramento

La fase di forte maltempo che ha colpito il Nordovest sta concedendo una tregua, con la situazione in temporaneo miglioramento. Già mercoledì a fine giornata però è atteso un nuovo peggioramento del tempo nell’estremo Nordovest e in Sardegna per l’arrivo della perturbazione n. 8 di ottobre. Per giovedì è atteso il ritorno di piogge e rovesci in molte regioni del Centronord. Al momento sembrano coinvolti soprattutto il Nordovest, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Sardegna. Venerdì la situazione migliorerà al Centronord, con il maltempo che fino a sabato dovrebbe concentrarsi sulle isole maggiori.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino nebbie diffuse sulla Pianura Padana centro-orientale, lungo le coste del medio e alto Adriatico; nebbie isolate nelle valli interne del Centro e in Puglia. Nuvolosità in aumento su Liguria, Piemonte e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata deboli piogge isolate nel sud della Sardegna, sull’ovest della Liguria e del Piemonte. Dalla sera piogge in intensificazione su Ponente Ligure e Piemonte, rovesci e temporali sulla Sardegna. Temperature senza grosse variazioni. Venti di scirocco moderati sul mar Tirreno e sul Canale di Sicilia, forti sulla Sardegna e sui mari circostanti.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino tempo soleggiato al Sud, tendenza a schiarite sulla Sardegna; cielo nuvoloso sulle altre regioni, con piogge sparse in Emilia e sul Nordovest, rovesci e temporali su Levante Ligure e Toscana (possibili fenomeni di forte intensità). Nella seconda parte del giorno piogge in estensione anche al Trentino e sul Veneto, rovesci e temporali in propagazione al Lazio e alla Sicilia occidentale. Temperature in calo al Centro Nord e sulla Sardegna. Venti: moderati di Scirocco sul mar Tirreno e sul Canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty Images