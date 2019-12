Da mercoledì nuova fase di maltempo: due perturbazioni in arrivo

Tra mercoledì e giovedì la situazione meteo in Italia sarà governata da un vortice di bassa pressione che dal Nord Africa si sposterà gradualmente sul Tirreno. In questo modo sull’Italia soffieranno tiepidi e intensi venti di Scirocco che, oltre a garantire temperature in generale al di sopra della norma, porteranno anche un po’ di piogge, domani più che altro al Nordovest e Isole, giovedì anche su molte altre zone d’Italia. Per venerdì poi è atteso l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse e abbondanti al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con copiose nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote relativamente alte.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì nuvole su tutta Italia: piogge sparse, nel corso del giorno, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Calabria Meridionale e Isole, con la possibilità di qualche rovescio o temporale su Sicilia e Sardegna; neve sulle zone alpine, ma solo sopra 1800 metri. Ventoso per venti di Scirocco al Centro-Sud e Isole. Temperature con poche variazioni, ancora ovunque superiori alla norma. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì nuvole su gran parte del Paese. Nel corso del giorno piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Romagna, regioni centrali tirreniche e Sud, con nevicate sulle zone alpine oltre 1600-1800 metri e dei temporali tra Lazio, Campania, Calabria e Salento. Ancora ventoso al Centro-Sud per venti meridionali o di Scirocco. Temperature massime in generale in lieve calo.

Foto Istock/Getty Images