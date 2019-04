Da mercoledì maltempo con piogge anche al Nord

Dopo un mese di marzo molto mite e siccitoso (al Nord-Ovest è caduta soltanto un quarto della pioggia normale per il mese), nel corso di questa settimana la primavera ci mostrerà il suo lato più caratteristico, cioè una grande variabilità delle condizioni meteorologiche. L’aumento della nuvolosità nel corso della giornata di martedì, con le prime piogge in serata al Nord, prelude all’ingresso di una profonda saccatura nord-atlantica nel Mediterraneo, associata ad aria più fredda. Questo cambio di scenario darà origine ad una fase di maltempo che tra mercoledì e giovedì coinvolgerà tutto il nostro Paese, con il ritorno di piogge diffuse anche al Nord, nevicate anche abbondanti sulle Alpi e venti in netta intensificazione. L’attuale tendenza vede un parziale miglioramento nella giornata di venerdì, con gli ultimi effetti della perturbazione al Nord-Est e un persistere dell’instabilità all’estremo Sud.

Previsioni meteo per martedì. Martedì sull’insieme del Paese la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare con un cielo che si presenterà in gran parte poco nuvoloso. La nuvolosità risulterà più diffusa e densa al Nord-Ovest e in Sicilia. Tra pomeriggio e sera prime isolate piogge su Alpi, più probabili tra Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia, e in Sardegna. Quota neve sulle Alpi intorno ai 2000 metri. Sempre nel pomeriggio non si escludono locali e brevi rovesci lungo l’Appennino e nelle zone interne montuose della Sicilia. Temperature in aumento al primo mattino per effetto della presenza delle nubi, massime stazionarie o in lieve calo. Venti molto deboli ovunque o del tutto assenti. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA=80).

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al mattino piogge sparse al Nord, in Toscana e Lazio, nevicate su gran parte dell’arco alpino oltre 1600-1800 metri. Resistono ampie schiarite al Sud e nelle Isole. Dal pomeriggio le piogge al Nord e nelle regioni centrali tirreniche si faranno gradualmente più intense e diffuse con forti rovesci tra sera e notte al Nord-Ovest, su alto Veneto e Friuli, anche temporalesche in Liguria. Quota neve in calo, fino a 1400 metri sulle Alpi centro-occidentali, con nevicate anche intense dalla sera su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta. Temperature in netta diminuzione al Centro-Nord, tranne in Abruzzo e Molise, in lieve calo anche in Campania, pressoché stazionarie altrove. Venti meridionali in rinforzo sui mari di Ponente e sullo Ionio, ventilato anche in Pianura Padana.