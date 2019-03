Da mercoledì fase di maltempo in molte regioni

Lunedì giornata di tempo stabile, abbastanza soleggiata e molto mite in tutto il Paese.Da martedì primi segnali di cambiamento per l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa che porterà una fase di maltempo in molte regioni. Le previsioni per le prossime ore.

Martedì sull’insieme del Paese la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare, in particolare al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio mentre nelle restanti regioni peninsulari si potranno ancora osservare ampi momenti soleggiati. Tra pomeriggio e sera prime isolate precipitazioni su Valle D’Aosta, nord e ovest del Piemonte e nord della Lombardia, nevose nelle Alpi oltre 1800-2000 metri ma con quota neve in leggero calo a fine giornata. Sempre nel pomeriggio non si escludono locali, brevi rovesci nelle zone interne e appenniniche tra Lazio e Abruzzo. Nelle Isole maggiori nuvolosità irregolare, più densa sulla Sicilia dove non si esclude qualche goccia di pioggia. Temperature in ulteriore aumento nelle minime, massime in lieve diminuzione al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sicilia. Venti in prevalenza di debole intensità. Nella parte centrale della settimana una perturbazione atlantica scaverà una saccatura sul Mediterraneo occidentale che determinerà un deciso cambiamento del tempo su tutte le nostre regioni, in particolare nella giornata di giovedì. Già mercoledì i venti meridionali che precedono l’intensa perturbazione sospingeranno aria umida sulle regioni centro-settentrionali e osserveremo le prime piogge a carattere sparso, più intense sul Nord del Piemonte e sulle aree prealpine. Mercoledì sera le precipitazioni si intensificheranno sulle Alpi occidentali. Giovedì con il passaggio della parte più attiva della perturbazione assisteremo ad un sensibile rinforzo dei venti; probabilmente pioverà su tutte le nostre regioni, in modo anche abbondante su Valle D’Aosta, Piemonte settentrionale, zone montuose del Nordest e versanti tirrenici della Penisola. Tornerà anche la neve sulle Alpi a quote generalmente superiori ai 1500 metri.

Foto iStock/Getty Images