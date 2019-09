Da martedì primi temporali al Nord

Anche lunedì l’alta pressione terrà lontane le perturbazioni atlantiche e le piogge (fatta eccezione per qualche pioviggine). Non mancheranno però un po’ di nuvole, soprattutto al Nord e regioni tirreniche, perché deboli ma umide correnti occidentali continueranno comunque a scorrere sulla nostra Penisola. Le temperature resteranno insolitamente miti per il periodo, anche di 4-5 gradi al di sopra delle medie stagionali: al Nord si potranno sfiorare i 27-28 gradi, al Centro-Sud anche i 30 gradi. Martedì al Nord si faranno sentire le avvisaglie di un peggioramento che poi, tra mercoledì e giovedì, riporterà nuvole e piogge su gran parte d’Italia: è infatti previsto il passaggio di una perturbazione che, proveniente da Nord Europa, attraverserà l’intera Penisola, causando anche un sensibile e generalizzato calo delle temperature.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì alternanza tra sole e nuvole su Venezie, Piemonte, Valle d’Aosta, Levante Ligure e regioni tirreniche, con isolati piovaschi sull’alta Toscana; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime senza grandi variazioni e al di sopra della norma, con punte fino a 30 gradi al Sud e Isole. Venti per lo più deboli. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per martedì. Martedì nuvoloso al Nord e Toscana: dal pomeriggio piogge sparse su Lombardia, Liguria e Venezie, in estensione in serata anche al resto del Nord e Toscana, con la possibilità di rovesci e temporali intensi sulla fascia alpina e prealpina. Temperature massime in diminuzione al Nord, dove torneranno su valori vicini alla norma; senza grandi variazioni, e sempre di qualche grado oltre le medie stagionali, nel resto del Paese.

Foto iStock/Getty Images