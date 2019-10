Da martedì piogge e calo termico

Lunedì nuvole in aumento al Nord con qualche piovasco sulle Alpi e in Sicilia. clima ancora caldo per la stagione. Da martedì radicale cambio di scenario per l'arrivo dal nord Europa di aria decisamente più fredda. Le previsioni per le prossime ore

Mercoledì la perturbazione nr 9 investirà più direttamente le regioni di Nordest, quelle centrali, la Campania e marginalmente anche la Sardegna, mentre aumenterà l’instabilità atmosferica sulla Sicilia. In tutte queste zone le precipitazioni più o meno diffuse potranno assumere il carattere di rovescio o isolato temporale e risulteranno localmente intense sul versante tirrenico e tra Romagna e Marche. Nella prima parte della giornata saranno ancora coinvolte le regioni di Nordovest dove seguirà poi un miglioramento. Al Nord quota neve in calo nel corso della giornata fin verso 1500 -1600 metri nel settore prealpino e appenninico. Giovedì infine il maltempo si dovrebbe concentrare sulle regioni meridionali e nel nord della Sicilia, nella prima parte del giorno potranno ancora essere coinvolte le centrali adriatiche. Nel resto del Paese si avrà un miglioramento ma solo temporaneo: tra venerdì e sabato infatti si profila l’arrivo della perturbazione numero 1 di novembre. Dal punto di vista termico le temperature caleranno mercoledì sulle regioni centro-settentrionali, tra giovedì e venerdì anche su quelle meridionali. Il calo tuttavia risulterà molto più vistoso al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove tra mercoledì e giovedì i valori si porteranno anche al di sotto della media stagionale.

Foto ANSA