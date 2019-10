Da martedì nuova perturbazione

La nuova settimana comincerà ancora con tempo in prevalenza stabile e temperature miti, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord invece già lunedì torneranno ad aumentare le nubi, segno dell’imminente arrivo di una nuova perturbazione (la n.9) che, fra martedì e giovedì, attraverserà tutta l’Italia portando piogge e rovesci a partire dalle regioni settentrionali, ma in graduale trasferimento da mercoledì verso il Centro-Sud. Questa perturbazione sarà seguita da una massa d’aria più fredda di origine artica che, a partire da metà settimana, darà luogo a un generale ma solo temporaneo calo delle temperature che sarà molto più sensibile al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove i valori si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali (il calo potrà essere anche superiori ai 10°C rispetto ai valori di inizio settimana).

Previsioni meteo per lunedì. Nubi in deciso aumento sulle regioni settentrionali dove al primo mattino saranno ancora presenti foschie e locali nebbie. Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, a parte qualche nebbia nelle valli di Umbria e Toscana. Nel pomeriggio piogge sparse su Alpi centro-orientali e qualche rovescio possibile anche nell’interno della Sicilia. Tra sera e notte piogge deboli e intermittenti interesseranno anche il resto del Nord. Temperature massime in calo al Nord, senza grandi variazioni altrove: punte fino a 26-27 gradi al Sud e Sicilia. Venti deboli con tendenza al rinforzo del Libeccio sul Mar Ligure.

Previsioni meteo per martedì. Tempo in ulteriore peggioramento al Centro-nord con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge sparse, più insistenti al Nordest e dal pomeriggio anche in Emilia e Toscana. Resistono le schiarite su Abruzzo, Molise e Sud. Instabilità pomeridiana sulla Sicilia con la possibilità di piogge e rovesci. In serata le piogge si faranno localmente più intense al Nord e su Toscana e Marche, qualche rovescio raggiungerà anche il resto delle regioni centrali. Temperature in netto calo nelle aree interessate dal peggioramento, in particolare su Alpi e Nordest. Lieve calo termico ma ancora con valori miti al Sud e nelle Isole. Venti di Libeccio sul Mar Ligure

Foto iStock/Getty Images