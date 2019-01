Da martedì effetti di una perturbazione al Centro-Sud

Archiviata l’intensa ondata di freddo che ha colpito con maggiore intensità le regioni meridionali, le temperature subiranno un temporaneo aumento. L’Italia però verrà di nuovo influenzata da un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani, che tuttavia determinerà sul tempo e sulle temperature effetti minori rispetto a quelli osservati nei giorni scorsi.



Le previsioni meteo per le prossime ore



Foto iStock/Getty Images





sarà seguita nuovamente dache nella parte centrale della settimana si propagherà a tutte le nostre regioni.sarà una giornata caratterizzata da forti venti disulle, sul Mar Tirreno e sullo Ionio; nelle valli alpine e alsoffierà ancora una volta il. In mattinata probabili precipitazioni sparse al Sud e sulle, nel pomeriggio ancora piogge sulle Isole e in; verso sera peggioramento anche sulle regioni centrali adriatiche con limite delle nevicate in calo fino a 300-500 metri.il clima resterà ancora piuttosto freddo con qualche precipitazione isolata più che altro lungo medio e basso Adriatico, in Sardegna, Sicilia e Calabria. Al Nord, protetto dall’arco alpino, prosegue la lunga fase priva di precipitazioni significative.