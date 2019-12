Da lunedì nuovo maltempo: martedì forti piogge al Nord

Nei primi giorni della settimana la circolazione atmosferica sul Mediterraneo si modificherà in maniera sostanziale: le correnti si disporranno da sud e l’afflusso di masse d’aria decisamente miti provenienti dal Nord Africa riporteranno le temperature al di sopra della norma, in modo più sensibile al Centro-Sud e nelle Isole. Se da un lato il clima risulterà insolitamente tiepido per il periodo, dall’altro, la risalita di correnti molto umide sciroccali daranno luogo a condizioni di stampo autunnale, con occasioni per altre piogge inizialmente al Nordovest ma con successivo graduale coinvolgimento da metà settimana anche di altre regioni. La neve sulle Alpi cadrà solo al di sopra dei 1600-2000 m di quota.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì al Sud, sulle Isole e sulle regioni del medio Adriatico cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio schiarite anche su Umbria e Lazio. Sul resto del Paese cielo nuvoloso, con nuvolosità più compatta su Toscana e Nord-Ovest. Deboli piogge sparse interesseranno principalmente l’alta Toscana, la Liguria, il Piemonte orientale e l’ovest della Lombardia. Neve sopra 1500-1700 m. Dalla sera le piogge si faranno più intense su Liguria, alto Piemonte e nordovest della Lombardia. Temperature stabili o in ulteriore rialzo, soprattutto nei valori minimi. Ventoso sul mare Ionio e su tutti i bacini di ponente, con venti in ulteriore rinforzo dalla sera. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80).

Previsioni meteo per martedì. Nella giornata di martedì il Mar Mediterraneo e la nostra Penisola saranno percorsi da venti meridionali, con forti venti di Scirocco su tutti i nostri mari. Questi venti determineranno un ulteriore rialzo delle temperature, con valori ben oltre la norma. Per quanto riguarda le condizioni meteo, martedì il cielo sarà molto nuvoloso soprattutto al Nord, con piogge sparse sulle regioni di Nord-Est, sul nord della Toscana e sull’Emilia occidentale, mentre piogge più diffuse insisteranno in Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Nella seconda parte della giornata possibilità di piogge abbondanti e anche temporalesche su Liguria centrale e alto Piemonte. La neve cadrà solo sopra i 1600-2000 metri sulle Alpi.

Foto iStock/Getty Images