Da giovedì tornano piogge e temporali sull'Italia

Mercoledì la settima perturbazione del mese tenderà ad allontanarsi favorendo un generale miglioramento e una giornata di sostanziale pausa dal forte maltempo, con qualche pioggia residua per lo più concentrata su Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche e versante tirrenico. A causa delle abbondanti nevicate rimane elevato il rischio valanghe sul nostro arco alpino, per cui è consigliabile restare costantemente aggiornati. A causa, invece, delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, la Protezione Civile per la giornata di mercoledì ha mantenuto Allerta Rossa per rischio idraulico in Emilia Romagna. La tregua dal maltempo durerà poco: giovedì un’altra perturbazione, comunque meno intensa, riporterà piogge al Nordovest e versante tirrenico, in parziale estensione, nella giornata di venerdì, anche al Nordest. La sequenza di perturbazioni atlantiche proseguirà anche nel fine settimana, quando ci aspettiamo un nuovo brusco peggioramento.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì sarà una giornata nel complesso di tregua: in tutto il Paese la nuvolosità risulterà più irregolare e, di tanto in tanto, lascerà spazio anche a qualche schiarita, molto più ampia su Sardegna, Sicilia, basso Adriatico e settori ionici: dal pomeriggio anche tra Lombardia orientale ed Emilia Romagna. Piogge residue o locali rovesci al mattino su Piemonte, Romagna, Marche, coste campane e dell’alta Calabria tirrenica. Tra pomeriggio e sera isolati brevi piovaschi su Friuli Venezia Giulia, Liguria, coste tirreniche e Sardegna occidentale. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi al Nord, su Toscana e Isole. Venti in attenuazione, ma ancora moderati occidentali su medio Adriatico e al Sud. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 75).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì resisteranno le schiarite sul medio e basso Adriatico e sul versante ionico. Nel resto d’Italia avremo una nuvolosità a tratti compatta con deboli piogge che interesseranno prevalentemente il Nord-Ovest, il settore del medio-alto Tirreno, la Sardegna e, in parte, anche l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Quota neve sulle Alpi intorno ai 1300-1500 metri. Dalla sera tendenza a un’intensificazione delle precipitazioni tra Liguria e Piemonte. Per quanto riguarda le temperature è attesa una leggera diminuzione al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e parte delle regioni meridionali: leggero rialzo, invece, in Sardegna. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Foto iStock/Getty Images