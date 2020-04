Da giovedì torna un clima dappertutto primaverile

Il sole e il caldo precoce vissuti nel weekend pasquale hanno lasciato il testimone ad una Pasquetta ancora decisamente mite, con il termometro diffusamente sopra i 20 gradi. Nelle prossime ore noteremo, però, un aumento della nuvolosità. L’alta pressione che ha assicurato stabilità atmosferica e tempo splendido è, infatti, destinata ad indebolirsi, a causa dell’avvicinamento di due perturbazioni: una, proveniente dalla Spagna (la n. 2 del mese), investirà più direttamente le regioni centro-meridionali tra lunedì sera e la giornata di martedì. L’altra, di origine artica e in discesa dalla Scandinavia (la n.3), diretta verso l’Europa orientale e il Mar Nero, lambirà appena il nostro Paese tra martedì pomeriggio e le prime ore di mercoledì. La massa d’aria fredda che seguirà quest’ultimo fronte si riverserà sul Mediterraneo centrale attraverso una intensa ventilazione di Bora e Grecale al Centro-Sud, da est in val padana: ne conseguirà un generale calo delle temperature, più sensibile nella giornata di mercoledì al Nord e sulle regioni adriatiche (anche di una decina di gradi rispetto ai valori elevati del fine settimana pasquale), ma di breve durata. A partire da giovedì, infatti, torneranno l’alta pressione e il clima primaverile.

