Da giovedì torna la pioggia al Nord

Martedì temporaneo miglioramento del tempo, con prevalenza di cieli sereni e attenuazione del vento, mentre le temperature torneranno a calare. Già mercoledì, però, nuovo aumento della nuvolosità sul versante occidentale della Penisola per l’avvicinarsi della perturbazione numero 6 del mese la quale poi giovedì porterà piogge sparse al Nord e regioni tirreniche, con nevicate sulle Alpi, mettendo così fine al lungo periodo asciutto che ha caratterizzato la situazione meteo al Nord nelle ultime settimane. Venerdì la perturbazione porterà precipitazioni sulle Venezie, l’Emilia Romagna, al Centro e in Campania, mentre al Nord-Ovest il tempo andrà migliorando.

Previsioni meteo per martedì. Ultimi annuvolamenti e fenomeni sporadici in esaurimento nel settore appenninico tra l’Abruzzo e la Sila e sui monti del Messinese. Tendenza a schiarite già ampie sul medio Adriatico e nel resto del Sud e della Sicilia. Sul resto del Centro-Nord e della Sardegna cielo già sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio prevarranno le schiarite un po’ dappertutto. Temperature massime in diminuzione in gran parte d’Italia: calo anche sensibile al Centro e al Nord, dove cessano gli effetti dei venti di Foehn. Venti in indebolimento al Centro-Nord, moderati o tesi settentrionali al Sud e in Sicilia, forti soprattutto tra basso Adriatico e Ionio. Mari molto mossi o agitati quelli meridionali. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA tra 85 e 90).



Per la giornata di martedì 15 gennaio la Protezione Civile ha emesso la seguente Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo nuvoloso sin dal mattino su Liguria, Toscana e Sardegna, con le prime pioviggini o piogge molto deboli nel settore centrale della Liguria. In giornata tendenza a un graduale aumento della nuvolosità anche su Val padana centrale, alto Adriatico, Umbria, alto Lazio e sud della Sicilia, con locali deboli piogge o pioviggini in serata anche su ovest Lombardia e coste toscane. Nella notte qualche piovasco anche nel Lazio e sulla Venezia Giulia. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature per lo più in calo nelle minime al Sud e in Sicilia, massime in lieve aumento nelle regioni peninsulari. I venti tenderanno a rinforzare sui mari di ponente, in serata anche sull’alto Adriatico.

Foto iStock/Getty Images