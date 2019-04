Da giovedì nuove piogge e temporali, da domenica colpo di coda dell'inverno

Giungono conferme circa una seconda parte di settimana decisamente più dinamica e movimentata a causa del passaggio di diverse perturbazioni. Due in transito quasi simultaneamente sull'Italia tra giovedì e sabato, la terza nel weekend. Quest'ultima sarà responsabile, tra domenica e lunedì, di un colpo di coda dell'inverno con il ritorno della neve a quote insolitamente basse per la stagione.

Le previsioni per le prossime ore.

La seconda parte della settimana molto movimentata, all’insegna del tempo instabile e a tratti anche perturbato. Tra la fine di giovedì e la giornata di sabato due perturbazioni transiteranno quasi simultaneamente sull’Italia: la n.1 di origine nord-atlantica al Centro-Nord, la n.2 nord-africana al Sud e sulla Sicilia. Una più intensa perturbazione, la n.3, in discesa dalle alte latitudini e associata ad aria fredda di origine artica, raggiungerà le regioni settentrionali alla fine di sabato e coinvolgerà un po’ tutto il nostro Paese tra domenica e lunedì prossimo, dando luogo ad una più marcata fase di maltempo di stampo tardo invernale.

In prospettiva, quindi, oltre alle piogge e i temporali, anche il ritorno della neve a quote insolitamente basse per la stagione, tra la fine di sabato e la giornata di domenica, sulle regioni di Nord-Est e sull’Appennino settentrionale (sotto i 1000 metri). Si tratta di una tendenza che necessiterà di conferme soprattutto nella tempistica e nei dettagli.



Giovedì tempo nel complesso abbastanza soleggiato in Emilia Romagna e al Centro-Sud, salvo il passaggio di velature nel corso della giornata sulle regioni centrali, più estese in serata. Nel pomeriggio non si escludono brevi e occasionali acquazzoni attorno all’Appennino abruzzese. All'alba locali nebbie a banchi nelle valli di Toscana e Umbria. Nel resto del Nord tendenza a un graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest: nel pomeriggio e in serata primi rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino su Valle d’Aosta, Piemonte e nord-ovest della Lombardia, in estensione nella successiva notte alle restanti regioni settentrionali. Clima decisamente mite con temperature massime in aumento al Centro-Sud e sulle Isole e diffusamente superiori ai 20 gradi. Venti di Libeccio in rinforzo.

su tutte le regioni settentrionali e, in forma più isolata, anche su Toscana . Nel corso della giornata giungeranno alcune piogge sulla Sicilia , in propagazione alla. Nella successiva notte peggiora sensibilmente sulle regioni centrali tirreniche. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, clima ancora ovunque complessivamente mite e primaverile.

Foto iStock/Getty Images