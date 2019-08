Da giovedì calo termico e fase instabile

Al via la quinta, breve, ondata di calore della stagione, a causa del rinforzo dell’anticiclone nord-africano, che torna a spingersi verso la nostra Penisola, con effetti soprattutto nella prima parte della settimana, quando al Centro-Sud i termometri riusciranno a toccare e localmente superare i 35 gradi. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì tempo ancora instabile in molte zone del Nord, in particolare saranno possibili piogge e temporali, già dal mattino su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nel pomeriggio qualche isolato temporale non è escluso anche sui settori alpini occidentali. Tra sera e notte possibile sviluppo di temporali nelle zone di pianura tra Piemonte e ovest Lombardia. Al Centro-sud prosegue la fase di tempo soleggiato con soltanto degli annuvolamenti a ridosso dei monti. Temperature di nuovo elevate con picchi di nuovo intorno ai 35°C nelle zone interne. Giovedì con l’indebolimento dell’alta pressione il flusso di correnti umide atlantiche si spingerà anche in parte del Centro-sud. Instabilità in aumento quindi con rischio di temporali non soltanto su Alpi e Prealpi ma anche su Appennino centro-settentrionale Umbria e Toscana. Nei giorni successivi la probabile formazione di un vortice di bassa pressione sulla nostra Penisola manterrà condizioni di tempo molto variabile, con episodi di instabilità probabili sui rilievi e sulle vicine zone di pianura del Nord, nelle zone interne del Centro-sud e localmente nelle Isole maggiori. Questa situazione determinerà anche un’attenuazione del caldo nelle regioni centro-meridionali.

Foto iStock/Getty images