Da giovedì alta pressione in rinforzo: temperature in aumento

Alta pressione in grande espansione sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia in questa seconda parte della settimana, dove ci attende un periodo caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e più caldo: insomma, per alcuni un vero e proprio ritorno dell’estate, per altri semplicemente una prosecuzione, in ogni caso con temperature destinate a risalire ovunque: nel fine settimana, infatti, il termometro potrà sfiorare i 30 gradi al Nord e addirittura superarli nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con un’anomalia termica anche dell’ordine di 4-5 gradi. Al Sud, invece, il caldo sarà in parte mitigato dalla persistenza di una moderata ventilazione da nord. Sole, assenza di precipitazioni e clima estivo potrebbero proseguire fino a metà della prossima settimana, quando il caldo potrebbe persino intensificarsi, specialmente al Centrosud. Si tratta di una tendenza che necessiterà conferme, seguite i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì sull’insieme del Paese cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei e modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Qualche addensamento più significativo su basso Adriatico, Calabria e nord della Sicilia, con locali piogge in Puglia, più probabili nel pomeriggio. Temperature: per lo più in lieve aumento, con massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi, localmente superiori in Sardegna. Venti: da deboli a moderati settentrionali su mari e regioni centro-meridionali; moderati o tesi da est nel Canale di Sardegna. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 80-95).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì su tutte le regioni tempo ben soleggiato, con cieli prevalentemente sereni. Scarsa anche l’eventuale e modesta nuvolosità pomeridiana attorno ai rilievi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori si potranno raggiungere i 28-30 gradi, con punte anche superiori sulla Sardegna. Venti: da deboli a moderati settentrionali su Toscana, Umbria, medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia settentrionale, localmente anche forti su Canale d’Otranto e Mar Ionio.

Foto Ansa