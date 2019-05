Da giovedì alta pressione in rinforzo al Centro-Nord

La perturbazione numero 10 di maggio, prima di abbandonare definitivamente il nostro Paese, giovedì porterà ancora un po’ di temporali al Centro-Sud, specie nelle zone interne. La massa d’aria più fresca che accompagna questa perturbazione manterrà le temperature ancora al di sotto delle medie stagionali, specie nelle regioni centrali e meridionali. Per l’ultima parte della settimana si conferma una tendenza al miglioramento: la rimonta dell’alta pressione garantirà un inizio di giugno all’insegna del tempo più stabile, e progressivamente anche più caldo, soprattutto al Nord, in Toscana e sulla Sardegna. Nel resto d’Italia si faranno sentire gli effetti di una circolazione ciclonica che, seppure indebolita, determinerà una locale instabilità nelle zone interne, sabato al Sud, domenica anche al Centro.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì cielo sereno o al più poco nuvoloso al Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci o temporali su Alto Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Appennino Campano, Nord della Puglia e Basilicata. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti in attenuazione. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA intorno a 80-85).

Previsioi meteo per venerdì. Venerdì alternanza tra sole e nuvole al Sud, con brevi e isolati scrosci di pioggia su zone interne della Puglia, Appennino Lucano, Calabria e Messinese. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, nonostante qualche temporaneo annuvolamento che interesserà soprattutto Alpi Orientali, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Nord.

Foto iStock/Getty Images