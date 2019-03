Da giovedì alta pressione in rinforzo

La settimana inizia con un colpo di coda dell’inverno. Un fronte freddo giunto dal Nord Europa, accompagnato da un rinforzo dei venti settentrionali, darà luogo infatti a un sensibile calo termico che gradualmente si estenderà anche al Centro-sud. Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images



Mercoledì giornata soleggiata al Nord, poche nubi anche in Toscana. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia con piogge al mattino su Abruzzo, Molise, al Sud e Sicilia con nevicate intorno ai 1200 metri in Abruzzo e Molise. Dal pomeriggio ancora qualche pioggia debole e intermittente al Sud, rovesci nelle Isole maggiori, più intense e anche a carattere temporalesco sulla Sicilia. Temperature in ulteriore calo al Sud. Venti moderati da nordest al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, di Tramontana sul mar Ligure, ventilato per venti orientali anche in Val Padana. Giovedì precipitazioni residue al mattino nel centro-sud della Sicilia e nel sud della Sardegna. Soleggiato per tutto il giorno al Centro-nord. Venti tesi da nordest sulle Isole e sui mari meridionali, moderati settentrionali al Centro-sud, deboli al Nord. Temperature in aumento Nelle giornate successive l’Italia sarà protetta dall’alta pressione che assicurerà tempo soleggiato e con un clima molto mite. Questa situazione di stabilità atmosferica durerà molto probabilmente per tutto il resto della settimana.