Da domenica nuova perturbazione sull'Italia

Prosegue sabato una breve tregua caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con un incremento delle temperature al Centro-sud e Isole, favorito anche da un rinforzo dei venti di Scirocco. Questa tranquillità meteorologica però non durerà molto: tra la prossima notte e domenica tornerà la pioggia su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Campania per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.7 del mese) che porterà acquazzoni e temporali, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Lunedì, con il transito del ramo freddo della perturbazione, ancora tempo instabile tra Lombardia, Nordest, gran parte del Centro, specie all’interno, e basso versante tirrenico. Dopo un temporaneo miglioramento nella giornata di martedì, per mercoledì si profila il passaggio di un’altra perturbazione con precipitazioni soprattutto piogge al Nord e marginalmente al Centro. Dal punto di vista termico nei prossimi giorni il clima si manterrà su livelli ancora estivo sulle regioni Centro-meridionali e sulle Isole.

Previsioni meteo per sabato. Giornata soleggiata, salvo la presenza di un po’ di nuvole all’estremo Nord-Ovest, nel sud della Calabria e sulle Isole Maggiori. Dal pomeriggio prime velature in arrivo da ovest. Tra tarda sera e notte inizio del peggioramento, con piogge o rovesci anche temporaleschi in arrivo su Alpi Marittime, Liguria, Appennino settentrionale, Toscana e Lazio. Dopo un clima anche fresco a inizio giornata, le temperature massime segneranno un generale rialzo, con punte ancora vicine ai 30 gradi sulle Isole Maggiori per effetto dello Scirocco, localmente anche forte in Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. In tutto il Paese cielo da nuvoloso a coperto con schiarite ancora ampie al mattino su basso Adriatico, Calabria ed est Sicilia. La probabilità di precipitazioni sarà maggiore sin dal mattino su basso Piemonte, Liguria, Lombardia, regioni di Nordest, centrali tirreniche, Umbria, zone interne di Marche e Abruzzo e sulla Campania. I fenomeni saranno più diffusi, localmente intensi e a carattere temporalesco dal pomeriggio sul centro-est della Liguria, in Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Nella notte nuovo peggioramento all’estremo Nordovest, mentre si attenuano i fenomeni al Nordest e al Centro. Temperature minime in rialzo, massime in calo al Nordovest e sul medio Tirreno, in lieve aumento su medio Adriatico, Sud e Sardegna: sull’isola punte fino a 33-34°C. Venti di Scirocco moderati o localmente forti sui mari di Ponente.

Foto Ansa