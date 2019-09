Da domenica intensa fase di maltempo

La tregua che segue il passaggio della sesta perturbazione del mese di settembre sarà piuttosto breve: fino a sabato, infatti, prevarrà il sole, ma già domenica è previsto un nuovo peggioramento. Le previsioni meteo per le prossime ore.

Domenica fin dal mattino molte nubi al Nord-Ovest, regioni centrali e Isole con rovesci e possibili temporali in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio; parziali schiarite altrove. Graduale peggioramento tra pomeriggio-sera con piogge e temporali in estensione al resto del Centro-Nord, anche di forte intensità in serata al Nord-Ovest e in Toscana e nella notte al Nord-Est e sul versante Tirrenico del Centro. Nuvolosità irregolare all’estremo Sud e in Sicilia con basso rischio di piogge. Il peggioramento sarà accompagnato da una ventilazione di Scirocco,anche intensa sui mari di Ponente, che manterrà temperature intorno alle medie o poco al di sopra nelle regioni non investite dal peggioramento.



Lunedì il maltempo insisterà su quasi tutte le regioni con fenomeni intensi soprattutto al Nord-Est e sul medio e basso Tirreno. Martedì la perturbazione tenderà spostarsi verso i Balcani favorendo un miglioramento del tempo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre nubi e qualche pioggia insisteranno ancora su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Lunedì temperature in generale aumento con picchi massimi leggermente oltre i 30°C sulle Isole; martedì temperature in leggero rialzo al Nord e in calo al Sud e Isole dove torneranno al di sotto dei 30°C.

Foto iStock/Getty Images