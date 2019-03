Da domani tanto sole e temperature in deciso aumento

Proprio in corrispondenza dell’equinozio primaverile (che cade esattamente mercoledì 20 marzo alle ore 22:58) l’Italia si trova esposta alle fredde correnti nord-orientali, innescate dal passaggio della perturbazione n.6 che porterà ancora nubi e piogge al Sud e parte del Centro. Di conseguenza le temperature si manterranno al di sotto della media in molte zone, con le minime al Nord ancora vicine allo zero. Nella seconda parte della settimana l’Anticiclone delle Azzorre si allungherà verso l’Europa centrale tendendo ad espandersi anche verso l’Italia, specie sul Centro-Nord, dove torneranno a dominare condizioni di stabilità con temperature nuovamente in crescita: da venerdì le massime si porteranno nuovamente su valori vicini ai 20 gradi e localmente anche oltre. Solo l’estremo Sud e le isole maggiori resteranno ai margini dell’alta pressione: qui insisteranno nubi e anche qualche precipitazione, specialmente sulla Sicilia che si troverà maggiormente coinvolta nell’ambito della circolazione instabile che continuerà a caratterizzare l’area del Mediterraneo meridionale.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata soleggiata al Nord e in buona parte della Toscana. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia con piogge a carattere isolato al mattino in molte aree del Sud, in Molise, in Sicilia e nel nord-est della Sardegna; quota neve da 1400 metri in su nell’Appennino meridionale. Dal pomeriggio precipitazioni in graduale esaurimento sulle regioni meridionali; insistono, invece, piogge e locali temporali in Sicilia, specie sul settore occidentale dell’isola. In Sardegna tendenza a un più marcato peggioramento dalla sera. Temperature minime ancora vicine allo zero in molte zone del Nord; massime in leggero calo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Venti moderati nord-orientali al Centro-Sud e intorno ai mari settentrionali; ventilato per venti orientali anche in Val Padana. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto al Centro-Nord (IdA 85-95), medio-basso al Sud (IdA 70).

Previsioni meteo per giovedì. Giornata di tempo in prevalenza stabile e soleggiato al Centro-Nord. Un po’ di nuvole alternate a schiarite sulle regioni meridionali peninsulari, maggiormente insistenti sulla Calabria, ma senza precipitazioni. Nubi più compatte sulle isole maggiori, specie in Sicilia dove saranno possibili locali piogge o rovesci intermittenti, in particolare sulle zone montuose e sul settore orientale dell’isola. Al mattino qualche isolata pioggia possibile anche nel sud della Sardegna. Temperature massime in generale rialzo, eccetto in Sicilia; punte vicine ai 20 gradi sulle regioni tirreniche. Ancora ventoso per venti nord-orientali al Centro-Sud e intorno ai mari settentrionali.

Foto iStock/Getty Images