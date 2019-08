Continua l'ondata di caldo al Centro-Sud

Breve ondata di calore in questa prima parte della settimana al Centro-Sud, a causa del rinforzo dell’anticiclone nord-africano, che si è spinto nuovamente verso la nostra Penisola, con punte massime di temperatura intorno o poco oltre i 35 gradi. Nel frattempo le regioni settentrionali, soprattutto le Alpi e il Nord-Ovest, dovranno fare i conti con un po’ di instabilità, in quanto ai margini dell’anticiclone e lambite da una perturbazione atlantica. Le attuali proiezioni confermano la lenta attenuazione del campo di alta pressione nella seconda parte della settimana, per lasciare spazio a una blanda circolazione depressionaria in grado di incrementare l’instabilità atmosferica giovedì anche al Centro. Di conseguenza anche il caldo si attenuerà, riportandosi su livelli più normali per la fine di agosto. in questa prima parte della settimana al, a causa del rinforzo dell’anticiclone nord-africano, che si è spinto nuovamente verso la nostra Penisola,intorno o poco oltre i 35 gradi. Nel frattempo le regioni settentrionali, soprattuttoe il, dovranno fare i conti con un po’ di instabilità, in quanto ai margini dell’anticiclone e lambite da una perturbazione atlantica. Le attuali proiezioni confermano la lenta attenuazione del campo di alta pressione nella seconda parte della settimana, per lasciare spazio a una blanda circolazione depressionaria in grado di incrementare l’instabilità atmosfericaanche al. Di conseguenza anche il caldo si attenuerà, riportandosi su livelli più normali per la fine di agosto.

Previsioni meteo per martedì. Tempo instabile, con rovesci e isolati temporali lungo l’arco alpino; cielo nuvoloso anche in pianura al Nord-Ovest, con possibili locali rovesci o temporali su quella piemontese. Tempo stabile, soleggiato e molto caldo nel resto del Paese. Temperature massime fino a 33-34 gradi al Nord-Est e in Emilia, fino a 36-37 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con ancora rinforzi di Scirocco nel canale di Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo ancora instabile in molte zone del Nord, in particolare saranno possibili piogge e temporali già dal mattino su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nel pomeriggio qualche isolato temporale non è escluso anche sui settori alpini occidentali. Tra sera e notte possibile sviluppo di temporali nelle zone di pianura tra Piemonte, ovest della Lombardia e dell’Emilia. Al Centro-Sud prosegue la fase di tempo soleggiato con soltanto degli annuvolamenti a ridosso dei monti associati ad occasionali temporali sull’Appennino centrale e sui monti della Sicilia. Temperature piuttosto elevate con picchi di nuovo intorno ai 35°C nelle zone interne del Centro-Sud.