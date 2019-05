Colpo di coda dell'inverno: lunedì maltempo al Centro-Sud

La perturbazione a carattere di fronte freddo che ha raggiunto l’Italia ha dato vita ad un vortice ciclonico che lunedì determinerà ancora maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud. Martedì la perturbazione abbandonerà il nostro Paese e, grazie anche ad un temporaneo promontorio di alta pressione, il tempo diverrà stabile e più mite su tutte le regioni. Nel corso della giornata di mercoledì, le regioni settentrionali e la Toscana verranno raggiunte da una nuova perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino cielo poco nuvoloso al Nordovest; nubi altrove. Precipitazioni diffuse sulle regioni centrali adriatiche, sulla Puglia settentrionale e lungo il basso Tirreno. Neve fino a 800 m nelle Marche, sopra 1000 m circa in Abruzzo. Nel pomeriggio precipitazioni isolate su Abruzzo e Lazio meridionali, rovesci sparsi e possibili temporali al Sud e sul Nord della Sicilia, meno probabili sulle aree ioniche.

Temperature: minime in calo su tutte le regioni; massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo sulle regioni del medio Adriatico e al Sud. Venti: in indebolimento al Nord; tesi da nord o nord o nordovest al Centro Sud e sulle isole, fino a forti in Sicilia e sui mari circostanti, sul medio Adriatico e sul Tirreno centrale.

Foto ANSA





Previsioni meteo per martedì. Su tutte le regioni tempo generalmente soleggiato, senza nuvolosità significativa. La sera nubi in addensamento al Nordovest. Temperature in rialzo e clima ovunque più mite. Venti: moderati di libeccio sul mar ligure; moderati di maestrale al Sud e sulla Sicilia, con residui rinforzi in Puglia, sul basso mare Adriatico e sul mar Ionio.