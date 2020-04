Clima più fresco e ventoso con rischio di pioggia al Centro-Sud

L'alta pressione si è indebolita a causa dell'avvicinamento di due perturbazioni: la prima, proveniente dalla Spagna (la n. 2 di aprile) ha investito più direttamente le regioni centro-meridionali. L'altra, di origine artica (la n.3) è diretta verso l’Europa orientale e il Mar Nero, lambirà il nostro Paese tra martedì pomeriggio e le prime ore di mercoledì. La massa d'aria fredda che seguirà quest’ultimo fronte si riverserà sul Mediterraneo centrale con venti intensi di Bora e Grecale: ne conseguirà un generale calo delle temperature, più sensibile nella giornata di mercoledì al Nord e sulle regioni adriatiche (anche di una decina di gradi rispetto ai valori elevati del fine settimana pasquale). Questa fase più fresca sarà di breve durata: a partire da giovedì, infatti, torneranno l'alta pressione e il clima pienamente primaverile.

Previsioni meteo per martedì. Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo una residua nuvolosità su estremo Nord-Est e in Emilia Romagna, dove non si esclude qualche locale piovasco. Nuvolosità variabile sulle restanti regioni, ma in diradamento dal pomeriggio a partire dalla Toscana. Rischio diffuso di locali piogge al Centro-Sud, in forma più isolata anche sulla Sardegna. Fenomeni in generale esaurimento nella notte.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, più sensibile dalla sera al Nord e sul versante adriatico; in aumento all'estremo Sud e nelle Isole, dove si potranno toccare i 25 gradi. Venti di Bora e Grecale in progressivo sensibile rinforzo su medio e alto Adriatico e regioni centrali, da est in valle padana; moderati o tesi di Scirocco su mar Ionio e Canale di Sicilia. Mari: quasi tutti tendenti a mossi

Previsioni meteo per mercoledì. Una massa di aria fredda di origine artica si riverserà sull’Italia tra martedì sera e mercoledì, attraverso venti intensi di Bora e di Grecale al Centro-Sud, da est in Pianura Padana: attese raffiche di vento fino a 60-70 km/h ed un generale calo delle temperature, particolarmente sensibile mercoledì al Nord e nelle regioni adriatiche, anche di una decina di gradi rispetto i valori registrati a Pasqua. Nonostante il vento e il calo termico, mercoledì sarà una giornata in gran parte soleggiata e con una prevalenza di cielo sereno; residui annuvolamenti interesseranno il Piemonte, il nord-ovest della Lombardia, la Sardegna e la Sicilia.