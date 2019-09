Clima estivo in tutto il Paese: tanto sole e temperature sopra le medie

In questa ultima parte della settimana l’alta pressione di matrice africana occuperà stabilmente l’Italia, garantendo in tutte le nostre regioni prevalenza di tempo bello e stabile, con temperature in crescita e in generale di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. Ci attendono quindi giornate piene di sole e caratterizzate da un po’ di caldo estivo, comunque senza picchi eccessivi: le temperature massime saranno per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con qualche picco di 31-32 gradi soprattutto nelle regioni del versante tirrenico e nelle Isole Maggiori. Tra lunedì e martedì le temperature guadagneranno ancora un paio di gradi, mentre nella giornata di mercoledì potrebbe giungere sull’Italia un fronte instabile proveniente dal Nord Europa, in grado di riportare un po’ di piogge e anche un calo delle temperature, specie al Nord, in Toscana e sul medio versante Adriatico. All’estremo Sud, sul medio-basso Tirreno e sulle Isole maggiori le temperature dovrebbero far registrare ancora valori al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì tempo bello e stabile, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, ovunque al di sopra delle medie stagionali. Moderati venti di Tramontana su Ionio e basso Adriatico; venti moderati orientali sul Canale di Sardegna; venti per lo più deboli altrove. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per sabato. Sabato prevalenza di bel tempo con qualche nuvola in più al Nord-Est, sul versante ligure e tirrenico. A fine giornata ulteriore aumento della nuvolosità su Alpi e Triveneto. Ancora ventilato per Tramontana su Puglia e Ionio, venti deboli altrove. Temperature con poche variazioni, sempre nel complesso di qualche grado al di sopra delle medie stagionali: massime per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con punte di 31-32 gradi.

Foto Ansa