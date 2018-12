Città del Nord soffocate dallo smog: Pm10 alle stelle

Molte città del Nord Italia stanno soffocando da giorni sotto una cappa di smog. I valori di Pm10 sono ben oltre la soglia limite per la salute, fissata a 50 µg/m3. Nella giornata di ieri, martedì 4 dicembre, le centraline Arpa regionali hanno registrato picchi anche oltre gli 80-90 µg/m3. Nella città di Torino il Pm10 ha raggiunto ieri i 92 µg/m3. Aria irrespirabile anche in Veneto dove spiccano le stazioni di Rovigo con 89 µg/m3, Verona 88 µg/m3 e Venezia 85 µg/m3. In Lombardia registrati 98 µg/m3 a Lodi, 83 µg/m3 a Milano, 75 µg/m3 a Pavia, 74 µg/m3 a Brescia, 73 µg/m3 a Mantova.

Come mai lo smog aumenta con l'alta pressione?

Quando la colonna d’aria sopra la nostra testa esercita un peso maggiore, come capita appunto nelle giornate di alta pressione, l’umidità e le tante particelle contenute nell’atmosfera vengono premute verso il basso e costrette a rimanere concentrate in prossimità del suolo, dove quindi inevitabilmente la qualità dell’aria, giorno dopo giorno, peggiora.