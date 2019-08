Cambio di scenario per la seconda parte della settimana

sulle regioni centro-meridionali, tenderà ad attenuarsi leggermente nel corso della settimana, ma le temperature resteranno comunque al di sopra della norma. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà infatti ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica, associata ad aria più fresca in quota; essa determinerà un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, specie nelle zone interne del Centro e al Nord-Ovest. L’ondata di caldo in atto sull’Italia, più intensa, tenderà ad attenuarsi leggermente nel corso della settimana, ma le temperature resteranno comunque al di sopra della norma. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà infatti ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica, associata ad aria più fresca in quota; essa determinerà un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, speciee al

Previsioni meteo per giovedì. Al Nord nuvolosità variabile con schiarite più ampie al Nord-Est; brevi rovesci o temporali occasionali più probabili nel pomeriggio e principalmente attorno ai rilievi alpini centro-orientali. Al Centro-Sud e nelle Isole tempo prevalentemente soleggiato: nel pomeriggio, tuttavia, aumenterà il rischio di temporali lungo la dorsale centrale e settentrionale, in Umbria, sull’alto Lazio e nelle zone interne della Toscana e della Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Centro e sulla Sardegna; punte ancora fino a 35-36 gradi al Sud e sulla Sicilia.Venti a prevalente regime di brezza; temporanei rinforzi o raffiche improvvise nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per venerdì. Sulle regioni centro-settentrionali nuvolosità variabile; al Sud e nelle Isole al mattino ampie schiarite. Nel corso della giornata probabili temporali sparsi su Toscana, Umbria, alto Lazio; rovesci o temporali isolati nelle zone interne del Sud e delle Isole; rovesci e temporali sparsi su Emilia, Liguria e basso Piemonte, isolati sulla Lombardia e sulle restanti zone alpine. Temperature in lieve calo al Sud. Venti in prevalenza deboli.