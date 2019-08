Cambio di scenario meteorologico

L’ultima parte della settimana sarà caratterizzata da un graduale indebolimento dell’alta pressione nord-africana a causa dell’ingresso nell’area mediterranea di una blanda circolazione ciclonica che determinerà tempo instabile con possibile sviluppo di numerosi temporali e una conseguente attenuazione del caldo. Nonostante ciò, le temperature rimarranno leggermente al di sopra della media specialmente al Centro-Sud, ma con tendenza a un nuovo rialzo anche al Nord dal fine settimana.



Previsioni meteo per giovedì. Giornata prevalentemente soleggiata al Sud e in Sicilia; prevarranno le schiarite specie in costa, anche nel Lazio, in Abruzzo e Molise. Tempo instabile, invece, nelle altre regioni con possibili locali rovesci e temporali inizialmente al Nord, dal pomeriggio anche nelle zone interne del Centro e in Sardegna. Nelle ore centrali del giorno tendenza ad un’attenuazione dei fenomeni in val padana, ma in successiva ripresa nella prossima notte. Temperature massime in calo al Nord, Toscana, Sardegna e sul medio versante adriatico; ancora caldo con punte vicine ai 35 gradi nelle altre regioni. Venti a prevalente regime di brezza con locali rinforzi dai quadranti settentrionali su Liguria e alto Adriatico; improvvise raffiche nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per venerdì. Sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna nuvolosità variabile; al Sud e in Sicilia maggiori schiarite, specie al mattino. Nel corso della giornata probabili rovesci o temporali sparsi su Alpi, Nord-Ovest, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Appennino centro-settentrionale; qualche isolato temporale non è escluso anche nelle zone interne del Sud e delle Isole. In serata instabile anche sulla pianura veneta. Temperature in generale diminuzione. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi lungo l’Adriatico e sul Ligure.