Calo termico da metà settimana

La prima perturbazione del mese di dicembre martedì concederà una tregua: avremo solo delle piogge sul medio Adriatico, in Calabria e sulla Sardegna. Sull'Isola però è atteso un forte peggioramento per mercoledì. Venti più freddi dai Balcani causeranno un progressivo calo delle temperature, più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì peggiora in maniera sensibile in Sardegna specie dal pomeriggio con piogge e locali intensi rovesci o temporali. In giornata nubi in aumento anche sulla Sicilia con qualche debole e locale pioggia. Un po’ di nubi sparse irregolari senza fenomeni nell’estremo Nordovest, in Emilia Romagna e regioni adriatiche del Centro-sud. Ben soleggiato con cielo in prevalenza sereno nel resto d’Italia. Temperature in calo di qualche grado al Centro-sud con un clima freddo anche di pomeriggio al Nord e regioni adriatiche. Giornata ventosa su alto Adriatico, Liguria e gran parte del Centro-sud per venti di Tramontana in Liguria e da est o nordest altrove. Giovedì giornata con tempo soleggiato al Nord con qualche annuvolamento solo sull’Emilia Romagna. Sulle regioni peninsulari e sulle Isole cielo nuvoloso con qualche schiarita sulla Toscana e sulla Sicilia. Nella prima parte della giornata alcuni rovesci in Sardegna soprattutto sul Nordest dell’Isola e qualche temporale sulla Calabria ionica. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione in Sardegna rovesci e temporali su Calabria ionica e Puglia centro-meridionale; non si escludono fenomeni di forte intensità sul nordest della Calabria e sul Salento. Temperature in aumento quasi dappertutto. Venti forti di Scirocco sul mare ionio. Venerdì l’area temporalesca sullo ionio si allontanerà dall’Italia: il tempo sarà complessivamente buono al Nord, mentre saranno possibili dei rovesci sparsi lungo su Lazio, Toscana e Campania.

