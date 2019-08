Caldo in aumento soprattutto al Centro-Sud

Al via la quinta, breve, ondata di calore della stagione, a causa del rinforzo dell’anticiclone nord-africano, che torna a spingersi verso la nostra Penisola, con effetti soprattutto nella prima parte della settimana, quando al Centro-Sud i termometri riusciranno a toccare e localmente superare i 35 gradi. Nel frattempo le regioni settentrionali, soprattutto le Alpi e il Nord-Ovest, dovranno fare i conti con un po’ di instabilità, in quanto ai margini della cupola sub-tropicale e lambite dalla coda di una perturbazione atlantica in transito Oltralpe nel corso delle prossime 48-72 ore. Le attuali proiezioni a nostra disposizione confermano il cedimento dell’alta pressione nella seconda parte della settimana, per lasciare spazio a una blanda circolazione depressionaria, sufficiente a far deviare la massa d’aria calda verso le basse latitudini e nel contempo ad incrementare l’instabilità atmosferica anche al Centro-Sud. Di conseguenza anche il caldo si attenuerà, riportandosi su livelli più normali per la fine di agosto.

Previsioni meteo per lunedì. Nubi sparse sulle Alpi, accompagnate da locali rovesci o temporali. Qualche annuvolamento anche sull’alta pianura piemontese e lombarda che potranno essere raggiunte da locali temporali dalla sera. Nel resto d’Italia il tempo resterà generalmente soleggiato. Caldo in aumento, con temperature e afa quasi dappertutto in leggera crescita; punte massime fino a 33 gradi al Nord, fino a 35-36 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, a parte rinforzi da sud-est sui canali delle isole maggiori. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per martedì. Situazione pressoché invariata. Nubi sparse accompagnate da rovesci e temporali lungo l’arco alpino; nubi anche sulle pianure del Nord-Ovest con possibili locali rovesci in serata sui settori più prossimi ai rilievi; tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese con caldo in ulteriore aumento. Temperature massime fino a punte di 34 gradi al Nord, fino a 36-37 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con anche moderati rinforzi di scirocco sui canali delle Isole.

Immagine iStock-Getty Images