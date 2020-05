Caldo al Sud, instabile al Nord

Al Sud e in Sicilia fine settimana molto caldo e abbastanza soleggiato per la persistenza dell’Anticiclone nord-africano. Sul Nord Italia l’instabilità con il rischio di piogge e qualche temporale perdurerà per tutta la giornata di sabato quando qualche isolata e debole pioggia sarà possibile anche al Centro e in Sardegna. Domenica giornata variabile tra annuvolamenti e schiarite con basso rischio di piogge ovunque. All’inizio della settimana aumento delle nubi e del rischio di piogge in Sardegna per l’avvicinarsi di una circolazione di bassa pressione che poi da martedì andrà a coinvolgere anche il Centro-Sud portando piogge e temporali sparsi e mettendo fine all’ondata di caldo nelle regioni meridionali dove le temperature dovrebbero tornare in linea con le medie del periodo.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e nuvole al Sud, senza piogge. Nuvoloso nel resto d’Italia: rovesci e temporali qua e là su Alpi, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche; in serata piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia. Temperature: massime in aumento in Liguria e regioni tirreniche, in calo nel versante adriatico: caldo sempre intenso all’estremo Sud, con picchi intorno a 35-36 gradi su Calabria e Sicilia. Venti moderati, da est o sudest, sulle Isole Maggiori; venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per domenica. Domenica prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole nel resto del Paese. Nel corso del giorno brevi e isoalti scrosci di pioggia su Alpi e Appennino Abruzzese e Molisano. Temperature massime in crescita in gran parte del Centro-Nord, in leggero calo all’estremo Sud.