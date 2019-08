Caldo africano sull'Italia

Sull’Italia va in scena la quarta ondata di calore dell’estate: nelle prossime ore il caldo si intensificherà su tutte le regioni, con l’aria calda di origine sub-tropicale che, dalle regioni meridionali, si propagherà gradualmente verso quelle settentrionali, rimaste finora ai margini della cupola nord africana. L’apice del caldo è atteso tra questo fine settimana e martedì 13, con il termometro che, in diverse aree del Centro-Sud e delle Isole, raggiungerà la soglia critica dei 40 gradi. Al Nord il picco del caldo è atteso tra domenica e lunedì quando, nel settore di Nordest e in Emilia Romagna, si potranno raggiungere i 35-37 gradi. Sulle Alpi lo zero termico (la quota a cui le temperature diventano negative) si spingerà eccezionalmente in alto: tra venerdì e domenica, nelle ore centrali del giorno, si porterà intorno ai 4700-5000 metri, esponendo praticamente tutto l’arco alpino a temperature positive. Quando si interromperà l’onda rovente? I dati a nostra disposizione confermano la cessazione del caldo intenso martedì 13 al Nord e sull’ovest della Sardegna, mercoledì 14 al Centro e, infine, a Ferragosto anche al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e caldo. Al mattino qualche modesto banco nuvoloso sulle regioni di Nordovest, in successivo diradamento. Nelle ore centrali della giornata modesti cumuli in sviluppo attorno ai rilievi. Temperature: massime in lieve calo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, in rialzo altrove. Punte fino a 33-34 gradi al Nord, fino a 35-37 gradi su regioni tirreniche, zone interne del Sud e delle Isole. Venti: localmente moderati settentrionali sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Mari: a tratti mossi il Canale di Sicilia, il Tirreno centrale e lo Ionio al largo; generalmente calmi o poco mossi tutti gli altri.

Previsioni meteo per sabato. Sull’insieme del Paese tempo generalmente soleggiato e molto caldo. Da segnalare un cielo a tratti nuvoloso sulla Liguria centro-occidentale a causa di strati bassi. Tra pomeriggio e sera nuvolosità cumuliforme in aumento nelle aree alpine dove non si escludono occasionali e brevi acquazzoni o temporali di calore. Temperature in generale aumento: quasi ovunque comprese tra 30 e 36 gradi, con picchi di 37-38 gradi nelle aree interne peninsulari e delle Isole. Venti: localmente ancora moderati da nord su Puglia meridionale e Canale d’Otranto.

Immagine iStock-GettyImages