Breve tregua dal maltempo

Il maltempo ci darà una parziale e temporanea tregua: per domani è attesa infatti una giornata discreta, in generale senza piogge, nonostante la nuvolosità che sarà comunque presente in diverse regioni del Paese. Già mercoledì, però, una nuova rapida perturbazione (la numero 10 del mese) raggiungerà l’Italia, riportando la pioggia su gran parte del Nord e regioni tirreniche, con nevicate sulle zone alpine. Successivamente l’Italia rimarrà interessata da correnti occidentali, sempre miti e relativamente umide, con un po’ di piogge che tra giovedì e venerdì insisteranno più che altro sulle regioni del versante tirrenico, mentre in Valpadana i fastidi arriveranno soprattutto dalle nebbie di inizio giornata.

Previsioni meteo per martedì. Quella di domani sarà una giornata tra sole e nuvole al Nord e sulle estreme regioni meridionali, con qualche piovasco residuo solo al mattino su Calabria e Sicilia Settentrionale. A inizio giornata un po’ di nebbie sulle pianure del Nord, specie lungo il corso del Po.

A fine giornata deciso peggioramento del tempo: nel corso della notte attese piogge sparse su tutto il Nord-Ovest e in Toscana. Temperature massime in lieve calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche; in lieve aumento invece al Sud e nelle Isole. Venti nord-occidentali fino a localmente moderati su medio e basso versante adriatico, Ionio e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Prevalenza di tempo bello all'estremo Sud. Molte nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica, con neve sulle zone alpine oltre 1500-1600 metri; tra sera e notte graduale esaurimento delle piogge al Nord, dove però si formeranno delle nebbie, per lo più a banchi. Temperature massime in calo al Nord e regioni tirreniche.

